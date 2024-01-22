Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов объяснил, почему КХЛ стоит рассмотреть расширение и снятие лимита на легионеров

Кудашов объяснил, почему КХЛ стоит рассмотреть расширение и снятие лимита на легионеров
Комментарии

52-летний российский специалист Алексей Кудашов, возглавляющий московское «Динамо», выразил мнение о том, что КХЛ следует рассмотреть вопрос расширения списка участников команд и снятия лимита на легионеров.

«Расширение КХЛ? Больше команд и открыть лигу, чтобы не было лимита. Пускай все играют. Я за снятие лимита на легионеров? Думаю, что да. Потому что всё равно, столько не приедет народу, так как у нас хорошие игроки свои, а то, что чемпионат будет хороший – я не сомневаюсь.

Многие смогут уехать? Ну, на самом деле, да. Из готовых игроков у нас кто мог, тот уехал», — сказал Кудашов в программе «Скользкий лёд» на YouTube.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ лимит на легионеров был сокращён с пяти до трёх человек.

Материалы по теме
И кому это надо? Сокращение лимита в КХЛ — худшее решение, принятое в кабинетах
И кому это надо? Сокращение лимита в КХЛ — худшее решение, принятое в кабинетах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android