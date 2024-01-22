Роман Любимов поделился впечатлениями от победы в Кубке Франции с «Греноблем»

32-летний российский нападающий Роман Любимов, выступающий во Франции за «Гренобль», прокомментировал победу в Кубке, где накануне в финале его команда победила «Дюнкерк Корсарс» (7:4).

«Хоккейный Кубок Франции — как российский футбольный кубок: могут участвовать все команды, из всех лиг. Кубок идёт параллельно с играми чемпионата. С 1/16 финала проходит жеребьёвка на каждый раунд. Например, наша команда из высшей лиги, а «корсары», кого мы обыграли, они из лиги ниже. Они, кстати, в полуфинале победили наш фарм-клуб.

Во Франции хоккей очень любят, вчера на финале в Париже было около 18 тысяч болельщиков. Была прекрасная атмосфера, поддержка. У «корсаров» болельщики с музыкальными инструментами приехали — целый оркестр. Мы играем в хоккей, а на трибунах всю игру трубы, барабаны, песни — классная атмосфера.

После кубковой победы у нас была небольшая вечеринка в ресторане. Завтра нам уже в Ниццу выезжать на игру. Какая задача на сезон? Наша задача на сезон — выиграть Магнус лигу (высший хоккейный французский дивизион. — Прим. «Чемпионата»), у клуба юбилей — 60 лет. Президент клуба заряжен на этот трофей, все хоккеисты тоже замотивированы», — приводит слова Любимова Legalbet.

Отметим, что в нынешнем сезоне Любимов принял участие в 16 матчах за «Гренобль» в чемпионате Франции, в которых отметился 12 (5+7) результативными действиями при показателе полезности «+6». Ранее в КХЛ он выступал за такие команды, как ЦСКА, «Металлург», «Спартак», «Ак Барс» и «Амур».