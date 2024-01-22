«Он был для нас лучиком света». Мэттьюс — об игре Самсонова с «Сиэтлом»

Звёздный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высоко оценил выступление 26-летнего российского голкипера Ильи Самсонова в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (3:1).

«Самсонов был для нас лучиком света. Он совершил несколько невероятных сейвов и выглядел очень уверенно и солидно. Было здорово увидеть такую игру», — приводит слова Мэттьюса The Score.

Отметим, что в прошедшем матче с «Сиэтлом» Самсонов отразил 17 бросков по воротам (94,1%) и пропустил лишь одну шайбу. Всего в нынешнем сезоне Илья провёл 17 матчей, в которых отражал 86,6% бросков, пропуская в среднем 3,69 шайбы за игру. 31 декабря «Торонто» выставлял голкипера на драфт отказов, однако затем, после прохождения игроком данной процедуры, он вернулся в состав команды после командировки в АХЛ.