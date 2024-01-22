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Алексей Дементьев назвал сильные качества вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина

Алексей Дементьев назвал сильные качества вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о сильных качествах 28-летнего российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Игорь всегда был и остаётся игроком плей-офф, на которого никакая моральная нагрузка, обязательные победы или пропущенные шайбы не влияли. Он всегда проявлял моральное спокойствие, уверенность, которые передавались игрокам его команды. Поэтому я не сомневаюсь, что какой-то неудачный этап игры не повлияет на общую статистику его карьеры. Ещё достаточно много времени у Игоря впереди. И будем верить, что всё срастётся и всё пойдёт», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Шестёркин провёл 30 матчей, в которых отразил 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,81 шайбы за игру.

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