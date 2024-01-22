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«Трактор» уверенно обыграл «Сибирь», одержав вторую победу кряду

«Трактор» уверенно обыграл «Сибирь», одержав вторую победу кряду
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась уверенной победой хозяев – 3:1.

В составе челябинцев отличились нападающие Семён Дер-Аргучинцев, Антон Бурдасов и Виталий Кравцов. Автором единственной заброшенной шайбы «Сибири» стал Георгий Белоусов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Благодаря этой победе «Трактор» в онлайн-таблице обходит «Ладу», которая в эти минуты уступает на домашнем льду «Сочи» (1:2, идёт второй период). Подопечные Алексея Заварухина с 66 очками в 55 матчах занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (51) – на 10-й строчке.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.

В следующем матче «Трактор» начнёт выездную серию игрой с «Нефтехимиком» (26 января), а «Сибирь» в гостях сыграет с «Витязем» (24 января).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Дер-Аргучинцев (Дронов) – 19:09 (5x5)     2:0 Бурдасов (Сошников) – 19:24 (5x5)     2:1 Белоусов (Андреофф, Бек) – 21:10 (5x4)     3:1 Кравцов (Дер-Аргучинцев, Калинин) – 50:02 (5x5)    
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