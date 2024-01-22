«Трактор» уверенно обыграл «Сибирь», одержав вторую победу кряду

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась уверенной победой хозяев – 3:1.
В составе челябинцев отличились нападающие Семён Дер-Аргучинцев, Антон Бурдасов и Виталий Кравцов. Автором единственной заброшенной шайбы «Сибири» стал Георгий Белоусов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Благодаря этой победе «Трактор» в онлайн-таблице обходит «Ладу», которая в эти минуты уступает на домашнем льду «Сочи» (1:2, идёт второй период). Подопечные Алексея Заварухина с 66 очками в 55 матчах занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (51) – на 10-й строчке.
В следующем матче «Трактор» начнёт выездную серию игрой с «Нефтехимиком» (26 января), а «Сибирь» в гостях сыграет с «Витязем» (24 января).
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