Рендулич: в СКА меня называют Модричем или ещё какими-нибудь футбольными фамилиями

31-летний хорватский нападающий санкт-петербургского СКА Борна Рендулич объяснил, как оказался в хоккее несмотря на то, что в его стране более популярен футбол, а также рассказал о том, как его называют в команде.

«Футбол в Хорватии действительно популярнее, так и есть. Я играл в футбол, но полюбил хоккей за тот адреналин, который получаешь во время матча. Мне повезло, что я в детстве оказался в Финляндии и меня там научили правильно играть в хоккей.

Мои прозвища в команде? Мы много шутили после того, как Роман Борисович меня назвал «Боря-гол» и «Боря-пас». Парни называют Модричем или еще какими‑нибудь футбольными фамилиями, и мы много смеемся по этому поводу», — приводит слова Рендулича пресс-служба СКА на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Рендулич принял участие в 37 матчах за СКА, в которых отметился 21 (9+12) результативным действием при показателе полезности «+11».