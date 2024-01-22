КХЛ назвала лучших игроков прошедшей игровой недели

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Пресс-служба КХЛ определила лучших игроков прошедшей 19-й игровой недели регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Лучший вратарь – 26-летний голкипер «Северстали» Александр Самойлов . Ему удалось дважды сыграть «на ноль» за неделю. По его воротам было нанесено 90 бросков (30 в среднем за игру), из которых он отразил 96,67%. Коэффициент надёжности составил 0,99.

. Ему удалось дважды сыграть «на ноль» за неделю. По его воротам было нанесено 90 бросков (30 в среднем за игру), из которых он отразил 96,67%. Коэффициент надёжности составил 0,99. Лучший защитник – 26-летний канадец Николя Мелош из уфимского «Салавата Юлаева». На его счету две заброшенные шайбы и одна результативная передача при показателе полезности «+4». Также на его счету четыре силовых приёма, один блокированный бросок и один отбор шайбы.

из уфимского «Салавата Юлаева». На его счету две заброшенные шайбы и одна результативная передача при показателе полезности «+4». Также на его счету четыре силовых приёма, один блокированный бросок и один отбор шайбы. Лучший нападающий – 32-летний игрок магнитогорского «Металлурга» Максим Карпов , набравший 5 (2+3) очков в трёх матчах недели при показателе полезности «+3».

, набравший 5 (2+3) очков в трёх матчах недели при показателе полезности «+3». Лучший новичок – 21-летний российский нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов, совершивший 2 (1+1) результативных действия. В игре с «Амуром» (3:2 ОТ) он отметился дебютной заброшенной шайбой, реализовав буллит в овертайме.