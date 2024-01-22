Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Барысом»

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над казахстанским «Барысом» (3:2).

«Знали, что у «Барыса» поменялась система игры, готовили ребят к матчу, знали, что соперник пойдёт в активный прессинг. Два периода здорово справлялись с этим, имели хорошие моменты. В концовке немного не хватило концентрации, может быть, пропустили два ненужных гола. Команда выполнила установку на игру, просили ребят сыграть строго, были моменты, где могли ещё забить. Одержали тяжёлую трудовую победу.

Момент с Обергом в концовке? Было неприятно, но первый гол коньком «Барыса» был нелогичным, хотя и мы такой же забили. «Барыс» — хорошая команда, стали более активно играть, двигается неплохо, хороший прессинг», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.