Буше обновил клубный рекорд «Авангарда» по результативности, принадлежавший Калюжному

30-летний американский нападающий «Авангарда» Рид Буше вписал своё имя в историю омского клуба благодаря голу в прошедшем накануне матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:4). Об этом сообщает пресс-служба омичей в телеграм-канале клуба.

Отмечается, что прошедшая игра стала 200-й для Буше в составе «Авангарда». В этом матче он набрал 64-е (37+27) очко в текущем сезоне, обновив тем самым клубный рекорд результативности «Авангарда» за один регулярный чемпионат в высшем дивизионе. Предыдущий принадлежал Алексею Калюжному — 63 (18+45) очка в 54 матчах в сезоне-2006/2007.

Напомним, за карьеру в КХЛ Буше провёл 246 матчей, в которых отметился 226 (121+105) результативными действиями при показателе полезности «+41».