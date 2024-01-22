А. Заварухин высказался о четвёртой победе «Трактора» над «Сибирью» в текущем сезоне

Главный тренер челябинского «Трактор» Алексей Заварухин подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» (3:1), которая завершилась четвёртой победой уральского клуба в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне четыре раза обыграли «Сибирь». Ребята настраивались на хорошую игру. Мы понимали, что у соперника есть шансы зацепиться за плей-офф и они будут за это бороться. Конечно, не получился немного второй период, пропустили гол. По содержанию мы довольны. Ребята много шайб поймали на себя. Были моменты, которые можно было завершать, а мы искали ненужный пас. На это тоже обратили внимание. Главное – взяли два очка.

Есть ли претензии к игре обороны? Мы играем в активный хоккей, поэтому такие моменты случаются. Мы над этим работаем, уделяем этому внимание, показываем видео. Постараемся избежать таких эпизодов», — приводит слова Алексея Заварухина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте клуба.