Кривокрасов — после поражения «Сибири»: показали колоссальный хоккей — молодцы

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов высказался о поражении своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ от челябинского «Трактора» (1:3).

«По содержанию матч был быстрый, агрессивный. Я считаю, что обе команды показали хороший хоккей, игра могла пойти и туда, и сюда. Эти ошибки в концовке первого периода нас чуть подкосили, пропустили две нелепых шайбы. По самоотдаче вопросов нет, парни отдали все силы. Что после первого периода пошло не так? Не сказал бы, что что-то пошло не так. В принципе, всё получалось. У нас были хорошие голевые моменты, просто не реализовали. Не хватило хладнокровия и мастерства. Тейлор Бек выезжал один на один с вратарём, надо было решать. Выигрывает тот, кто забивает больше, поэтому здесь мы оказались на другой стороне.

Игра Дениса Костина? Не хочу винить вратаря, всей команде нужно играть лучше в обороне. Тем не менее иногда вратари тоже должны выручать в играх, особенно когда мы бьёмся за каждое очко. Хороший голкипер должен пару раз в сезоне играть «на ноль».

Атмосфера в «Сибири»? Игроки все профессионалы и понимают, что нужно идти дальше и что нельзя опускать руки. Впереди ещё 14 матчей, нужно продолжать так же, как мы играли в этом матче, – и победы придут, это дело времени. Рано или поздно, и хочется, чтобы это было раньше. Сегодня я рад за команду, показали колоссальный хоккей – молодцы. Появится уверенность перед следующим матчем», — приводит слова Кривокрасова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Отметим, что в последних шести матчах «Сибирь» потерпела четыре поражения. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 51 очко в 54 матчах. В ближайшем матче подопечные Кривокрасова сыграют на выезде с «Витязем» (24 января).