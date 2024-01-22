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Роб Хэмилтон снёс шайбой камеру со шлема арбитра в матче со СКА

Роб Хэмилтон снёс шайбой камеру со шлема арбитра в матче со СКА
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29-летний канадский защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон едва не попал шайбой в голову судье в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (2:1 ОТ).

В середине третьего периода Хэмилтон оказался под прессингом хоккеистов СКА у борта в своей зоне и был вынужден выбрасывать шайбу. Однако шайбу он поднял настолько высоко, что снёс с шлема арбитра закреплённую на нём видеокамеру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, встреча между СКА и минским «Динамо» ознаменовалась невероятной развязкой в овертайме. Минчанам удалось вырвать победу лишь за секунду до конца овертайма благодаря голу американца Сэма Энаса в большинстве, хотя несколькими минутами ранее он мог также завершить игру, однако то взятие ворот было отменено из-за выявленного положения вне игры.

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