Патрис Бержерон отреагировал на слухи о возможном возвращении в хоккей

38-летний бывший канадский нападающий Патрис Бержерон, известный по выступлениям в НХЛ за «Бостон Брюинз», отреагировал на слухи о том, что он может возобновить карьеру после того, как его заметили тренирующимся в Бостоне.

«Нет, этого не произойдёт. Я не возвращаюсь и даже не пытаюсь вернуться. Приходите покататься с нами… Слухи бы исчезли довольно быстро. Это слишком низкий темп игры», — приводит слова Бержерона Sportsnet.

Что касается результатов «Бостона» в нынешнем сезоне, Патрис сказал следующее: «Я очень горжусь ими. Даже не удивлён, если быть до конца честным. Я знал, что с ними всё будет более чем в порядке. В раздевалке команды столько таланта, опыта, лидерства и характера…»

Напомним, Бержерон повесил коньки на гвоздь после сезона-2022/2023. Всего в НХЛ он провёл 1294 матча, в которых набрал 1040 (427+613) очков при показателе полезности «+289».