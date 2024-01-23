Бывший генменеджер немецкого «Крефельда» раскритиковал КХЛ за снятие очков у «Сибири»

Бывший генеральный менеджер немецкого клуба «Крефельд» Сергей Савельев прокомментировал ситуацию с присуждением «Сибири» четырёх технических поражений из-за нарушения лимита на легионеров.

«Я не считаю, что руководство «Сибири» виновато даже и на 50%. Может быть мнение субъективное. Конечно, руководители должны знать такие тонкости, но для этого и существует электронная система от лиги, которая не должна позволять делать такие ошибки.

Что мы видим. «Сибирь» лишили 4 очков и создали огромную эмоциональную пропасть для игроков. Лига фактически лишила своими руками убрала «Сибирь» из ПО выставив их крайними.

Я могу сказать, что в ДЕЛ (чемпионат Германии. – Прим. «Чемпионата») или даже ДЕЛ2 такой ситуации не случилось бы. В Германии все игроки, имеющие немецкий паспорт, сразу регистрируются в лигу как немцы. Мы проходили этот этап с несколькими игроками, в том числе и с Олегом Шилиным. Зачем ФХР реального русского парня считает спортивным Американцем, реально не понятно. Особенно в нынешней ситуации, где наоборот должна присутствовать единость? Где северо-американцы получают русские паспорта?

Я честно не понимаю этого и не пойму. Мне искренне жаль «Сибирь» и её руководителей, если по окончанию сезона кого-то уберут или не продлят.

Лиге нужно было найти крайнего — они нашли. Только вот проблема, что именно их электронная система это позволяла и лига должна была оборвать все телефоны уже после первой «ошибочной» игры и сказать, что есть проблема. Тем, что это обнаружилось значительно позже и весь этот съём очков, только портит имидж лиги.

Лига же вроде привлекает букмекеров тоже, как сейчас себя чувствуют люди, поставившие на «Сибирь» в ПО? Я не помню, когда в НХЛ были последний раз такие ошибки или вообще съем очков. А ведь лига именно ориентируется на сравнение с НХЛ.

Есть и в спортивном плане вопросы, конечно. Тот же Немировский пересидел по моему мнению, но это моя субъективщина.

В общем, успехов «Амуру» и Нижнекамску в борьбе за место в ПО, а «Сибири» сил и постарайтесь навязать борьбу, Парни! Сезон ещё не окончен. Буду теперь болеть именно за вас на Востоке.

Я не буду умничать, и скажу, что после ДЕЛ, будучи руководителем в КХЛ, я скорее всего, допустил бы такую же ошибку», — гласит публикация Савельева в телеграм-канале.

Напомним, что в последних шести матчах «Сибирь» потерпела четыре поражения. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 51 очко в 54 матчах. В ближайшем матче подопечные Кривокрасова сыграют на выезде с «Витязем» (24 января).

