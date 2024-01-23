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Гол Владислава Наместникова не помог «Виннипегу» одержать победу над «Бостоном»

Гол Владислава Наместникова не помог «Виннипегу» одержать победу над «Бостоном»
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Сегодня, 23 января, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 1:0).

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Якуб Лауко, Чарли Койл, Джейк Дебраск и Брэд Маршан.

За «Виннипег» единственный гол забил российский нападающий Владислав Наместников.

После 46 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 67 очками. «Виннипег» расположился на второй строчке Западной конференции, набрав 64 очка в 45 играх.

Следующий матч «Бостон» проведёт с «Калорина Харрикейнз», а «Виннипег» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лауко (Фредерик, Гики) – 02:20     1:1 Наместников (Демело, Элерс) – 04:16     2:1 Койл (Линдхольм, Карло) – 18:26     3:1 Дебраск – 54:35 (sh)     4:1 Маршан (Койл, Пастрняк) – 59:05    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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