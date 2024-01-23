Гол Владислава Наместникова не помог «Виннипегу» одержать победу над «Бостоном»

Сегодня, 23 января, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 1:0).
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Якуб Лауко, Чарли Койл, Джейк Дебраск и Брэд Маршан.
За «Виннипег» единственный гол забил российский нападающий Владислав Наместников.
После 46 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 67 очками. «Виннипег» расположился на второй строчке Западной конференции, набрав 64 очка в 45 играх.
Следующий матч «Бостон» проведёт с «Калорина Харрикейнз», а «Виннипег» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
- 23 января 2024
-
05:57
-
05:47
-
05:44
-
05:30
-
00:30
-
00:14
- 22 января 2024
-
23:57
-
23:52
-
23:44
-
23:26
-
23:01
-
23:00
-
22:46
-
22:40
-
22:33
-
22:22
-
22:03
-
21:50
-
21:30
-
21:17
-
21:10
-
21:00
-
20:52
-
20:43
-
20:31
-
20:05
-
19:55
-
19:41
-
19:36
-
19:27
-
19:17
-
19:10
-
18:57
-
18:48
-
18:21