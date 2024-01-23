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Тоффоли — 3-й игрок в истории «Дэвилз»/«Скаут»/«Рокиз» с хет-триком и голом в овертайме

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (6:5 ОТ).

Главным героем встречи стал нападающий «дьяволов» Тайлер Тоффоли, оформивший хет-трик с голом в овертайме.

Этот результат помог Тоффоли стать третьим игроком в истории франшизы «Дэвилз»/«Скаут»/«Рокиз», которому удалось сделать хет-трик, включая решающий гол в овертайме. Ранее это удавалось Патрику Элиашу (17 марта 2001 и 9 ноября 2001) и Стефану Рише (20 ноября 1991).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Тоффоли 33 (20+13) очка в 45 матчах. Он перешёл в «Дэвилз» минувшим летом в результате обмена из «Калгари Флэймз».

«Нью-Джерси» набрал 51 очко и делит с «Нью-Йорк Айлендерс» девятое место на Востоке.