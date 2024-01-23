Тоффоли — 3-й игрок в истории «Дэвилз»/«Скаут»/«Рокиз» с хет-триком и голом в овертайме
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (6:5 ОТ).
Главным героем встречи стал нападающий «дьяволов» Тайлер Тоффоли, оформивший хет-трик с голом в овертайме.
Этот результат помог Тоффоли стать третьим игроком в истории франшизы «Дэвилз»/«Скаут»/«Рокиз», которому удалось сделать хет-трик, включая решающий гол в овертайме. Ранее это удавалось Патрику Элиашу (17 марта 2001 и 9 ноября 2001) и Стефану Рише (20 ноября 1991).
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Тоффоли 33 (20+13) очка в 45 матчах. Он перешёл в «Дэвилз» минувшим летом в результате обмена из «Калгари Флэймз».
«Нью-Джерси» набрал 51 очко и делит с «Нью-Йорк Айлендерс» девятое место на Востоке.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Стивенсон, Стоун) – 06:11 1:1 Хишир (Майер, Братт) – 15:21 2:1 Лазар (Хаула, Бастиан) – 19:38 3:1 Тоффоли (Немец, Баль) – 21:36 3:2 Маршессо (Руа, Корчак) – 27:39 3:3 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 30:00 3:4 Стивенсон (Стоун, Мартинес) – 30:48 3:5 Руа (Маршессо) – 39:08 4:5 Тоффоли (Мерсер) – 39:44 5:5 Лазар (Немец, Бастиан) – 49:14 6:5 Тоффоли (Хьюз) – 62:35
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