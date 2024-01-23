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Малкин забил в свои ворота в матче с «Аризоной»

В эти минуты в Темпе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На данный момент идёт третий период, счёт 5:2 в пользу хозяев.

Четвёртая шайба «койотов» в этой встрече оказалась в высшей степени курьёзной. Гости заработали большинство и поменяли вратаря на шестого полевого игрока, однако Евгений Малкин, находившийся возле пустых ворот своей команды, не сумел обработать передачу от Криса Летанга, после чего она оказалась в воротах.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео досадного гола для «Пингвинз»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в этой встрече Малкин также отметился результативной передачей.

Это вторая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первой из них, прошедшей 13 декабря в Питтсбурге, победу праздновали хозяева (4:2).