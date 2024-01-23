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Малкин забил в свои ворота в матче с «Аризоной»

Малкин забил в свои ворота в матче с «Аризоной»
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В эти минуты в Темпе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На данный момент идёт третий период, счёт 5:2 в пользу хозяев.

Четвёртая шайба «койотов» в этой встрече оказалась в высшей степени курьёзной. Гости заработали большинство и поменяли вратаря на шестого полевого игрока, однако Евгений Малкин, находившийся возле пустых ворот своей команды, не сумел обработать передачу от Криса Летанга, после чего она оказалась в воротах.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео досадного гола для «Пингвинз»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в этой встрече Малкин также отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Цукер (Кули, Браун) – 02:23     1:1 Эллер (Жозеф) – 24:50     2:1 Вялимяки (Келлер, Маччелли) – 31:04     2:2 Кросби (Карлссон, Малкин) – 36:30     3:2 Керфут (Цукер) – 38:01     4:2 Круз – 44:10 (pp)     5:2 Бьюгстад (О'Брайен, Макбэйн) – 47:04    

Это вторая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первой из них, прошедшей 13 декабря в Питтсбурге, победу праздновали хозяева (4:2).

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