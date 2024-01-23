Два очка Кузьменко и передача Михеева помогли «Ванкуверу» победить дома «Чикаго»

В Ванкувере закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
На второй минуте первого игрового отрезка Пиус Зутер с передач Андрея Кузьменко и Ноа Юульсена открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Куинн Хьюз с передач Ильи Михеева и Андрея Кузьменко удвоил преимущество «косаток».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Голкипер хозяев Тэтчер Демко провёл свой пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, отразив 31 бросок.
В следующем матче «Ванкувер Кэнакс» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз». «Чикаго Блэкхоукс» встретится в гостях с «Сиэтл Кракен». Обе игры пройдут утром 25 января и начнутся в 6:00 мск.
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