Нападающий «Ванкувера» Кузьменко набрал очки впервые за 11 матчей

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В Ванкувере закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе хозяев двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Хоккеист провёл на площадке 12 минут 56 секунд и ушёл с площадки с показателем полезности «+2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для 27-летнего форварда это первые очки за 11 прошедших матчей. В последний раз Кузьменко набирал результативные баллы в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (7:4) 24 декабря 2023 года, отметившись дублем.

Всего в нынешнем сезоне Кузьменко провёл 41 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.

В следующем матче «Ванкувер Кэнакс» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз». «Чикаго Блэкхоукс» встретится в гостях с «Сиэтл Кракен». Обе игры пройдут утром 25 января и начнутся в 6:00 мск.