«Мы играли в матче пивной лиги». Тренер «Вегаса» Кэссиди — о 5:6 с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение своей команды в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:6 ОТ).

«По сути, мы играли в матче пивной лиги. Такое ощущение, что это был матч предсезонки. Мы вообще не думали о нашей структуре и принципах. Наши действия вплоть до последнего гола были небрежными, неуважительными к игре. В конце концов, мы проиграли, и это то, чего мы заслуживаем, если будем так выступать и дальше», — приводит слова Кэссиди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Нью-Джерси» после победы набрал 51 очко и делит с «Нью-Йорк Айлендерс» девятое место на Востоке. «Вегас» имеет 60 очков и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.