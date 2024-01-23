«Выйди и закончи с этим». Рафф — о том, что он сказал Тоффоли перед овертаймом с «Вегасом»
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Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф рассказал, о чём поговорил со своим нападающим Тайлером Тоффоли перед овертаймом сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (6:5 ОТ).
Напомним, в этой встрече Тоффоли оформил хет-трик. Третья из его шайб стала решающей в дополнительной пятиминутке.
«Я сказал Тоффу перед тем, как выпустил его в овертайме: «Выйди и закончи с этим». И он это сделал. Так что он хороший слушатель», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету канадского форварда 33 (20+13) очка в 45 матчах.
«Нью-Джерси» набрал 51 очко и делит с «Нью-Йорк Айлендерс» девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Стивенсон, Стоун) – 06:11 1:1 Хишир (Майер, Братт) – 15:21 2:1 Лазар (Хаула, Бастиан) – 19:38 3:1 Тоффоли (Немец, Баль) – 21:36 3:2 Маршессо (Руа, Корчак) – 27:39 3:3 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 30:00 3:4 Стивенсон (Стоун, Мартинес) – 30:48 3:5 Руа (Маршессо) – 39:08 4:5 Тоффоли (Мерсер) – 39:44 5:5 Лазар (Немец, Бастиан) – 49:14 6:5 Тоффоли (Хьюз) – 62:35
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