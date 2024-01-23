«Выйди и закончи с этим». Рафф — о том, что он сказал Тоффоли перед овертаймом с «Вегасом»

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф рассказал, о чём поговорил со своим нападающим Тайлером Тоффоли перед овертаймом сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (6:5 ОТ).

Напомним, в этой встрече Тоффоли оформил хет-трик. Третья из его шайб стала решающей в дополнительной пятиминутке.

«Я сказал Тоффу перед тем, как выпустил его в овертайме: «Выйди и закончи с этим». И он это сделал. Так что он хороший слушатель», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету канадского форварда 33 (20+13) очка в 45 матчах.

«Нью-Джерси» набрал 51 очко и делит с «Нью-Йорк Айлендерс» девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.