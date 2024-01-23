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Евгений Малкин вышел на 39-е место в истории НХЛ по очкам в регулярках

Евгений Малкин вышел на 39-е место в истории НХЛ по очкам в регулярках
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В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, 37-летний форвард набрал своё 1267-е (486+781) очко в регулярках за карьеру и вышел на 39-е место, сравнявшись с Жаном Рателем.

Всего на счету Малкина в нынешнем сезоне 38 (15+23) очков в 44 матчах.

«Питтсбург» остался с 48 очками и идёт на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» 27 января примут дома «Флориду Пантерз».

Напомним, ранее стало известно, что Малкин вышел на 29-е место по количеству передач в регулярных сезонах и плей-офф и на 38-е по числу ассистов в регулярках.

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