Коннор Бедард пропустит ещё шесть недель после перелома челюсти

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард пропустит ещё как минимум шесть недель в связи с восстановлением после перелома челюсти. Челюстная кость ещё не срослась. Об этом сообщил главный тренер клуба Люк Ричардсон.

«Он собирается сделать всё возможное, чтобы вернуться раньше, но это решение врача. Они сделают рентген, чтобы убедиться, что кость срослась, тогда и придёт время увеличить нагрузки на льду, чтобы подготовить его. Он вернётся, как только будет готов», — цитирует Ричардсона пресс-служба НХЛ.

Напомним, по итогам столкновения с защитником «Нью-Джерси Дэвилз» Бренданом Смитом у Бедарда был диагностирован перелом челюсти. Изначально планировалось, что форвард выбыл только на два месяца.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка.