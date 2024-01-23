Щитов: Ковальчук показал, что, пропустив два с половиной года, можно приносить пользу

Известный в прошлом защитник Никита Щитов высказался об игре олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги.

«Естественно, было понятно, что к концу чемпионата Ковальчук наберёт лучшую форму. Гол, который Илья забил в ворота «Ак Барса», подтверждает, что он – отличный снайпер, что его мастерство никуда не делось. Ковальчук показал прекрасный пример того, что, даже пропустив два с половиной года, поддерживая при этом форму, можно приносить команде пользу на высоком уровне российского чемпионата», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл 10 матчей за «Спартак», в которых забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». С Ковальчуком в составе красно-белые провели 10 встреч, в которых одержали две победы. 40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.