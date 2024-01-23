Малкин «помог» «Аризоне» установить уникальный рекорд в НХЛ

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей, а также стал автором курьёзного автогола, когда не сумел обработать передачу от Криса Летанга, после чего шайба оказалась в пустых воротах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как сообщает пресс-служба «Аризоны», клуб стал первым в истории Национальной хоккейной лиги, кто забросил шайбу при игре в большинстве, не нанеся ни одного броска по воротам соперника во время численного преимущества за матч.

Малкин набрал своё 1267-е (486+781) очко в регулярках за карьеру и вышел на 39-е место, сравнявшись с Жаном Рателем.