«Счастье находится у чужих ворот». Плющев — о стиле игры «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о результатах и стиле игры ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» с достаточно консервативной игрой занимает первое место, идёт стабильно. Сложно сказать, что будет в плей-офф, там будут матчи другого уровня. Многое будет решать игра вратарей, а также игра в атаке. Счастье у своих ворот найти сложно, но у чужих – это возможно. Не бывает чисто атакующего хоккея, есть тот, где грамотно расставлены акценты. Всё зависит от организации игры, целостности команды. Ещё раз отмечу, что счастье на спортивных площадках находится у чужих ворот, а не у своих», — сказал Плющев в интервью Betonmobile.

«Локомотив» после победы над омским «Авангардом» набрал 76 очков в 53 матчах и продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Игоря Никитина сыграют дома с ХК «Сочи». Встреча состоится 24 января и начнётся в 19:00 мск.