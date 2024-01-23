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Кожевников ответил на вопрос, допустил ли Ротенберг ошибку, отпустив Гусева из СКА

Кожевников ответил на вопрос, допустил ли Ротенберг ошибку, отпустив Гусева из СКА
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, допустил ли главный тренер СКА Роман Ротенберг ошибку, отпустив Никиту Гусева из армейского клуба.

«Я не знаю, что там происходило, поэтому надо спрашивать у тренера, что там происходило. Никто же не даёт интервью и не рассказывает, что у них происходило. Для „Динамо“ – это большой плюс, и было понятно, что он будет играть на высоком уровне. Так что ничего не удивляет», — цитирует Кожевникова «ВсёПроСпорт».

Напомним, в игре с минским «Динамо» (4:1). Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим более 50 результативных передач в двух регулярных чемпионатах кряду, а также обновил рекорд клуба по очкам за один регулярный сезон.

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