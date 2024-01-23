Владимир Плющев: «Ак Барс» собирали по визитным карточкам игроков

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о качестве игры казанского «Ак Барса» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«На Востоке нет лидеров? А кто? Казань? Так там команду собирали скорее по визитным карточкам игроков. У ряда из них — особенные психотипы, и мы это видим по ходу сезона. Зинэтула Билялетдинов весь сезон стремится поставить красивую оборону, но лидеры „Ак Барса“ хотят красиво играть в атаке. Посмотрим, что из всего этого получится в плей-офф. Год назад Казань выстрелила, но не уверен, что этой весной всё повторится», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

После 53 матчей «Ак Барс» набрал 64 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В последней игре казанский клуб на своей площадке одолел московский «Спартак» по буллитам со счётом 4:3. В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» 24 января.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов поделился ожиданиями от игры «Ак Барса» в преддверии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — 2024.