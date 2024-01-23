Daily Faceoff: «Торонто» настолько нестабилен, что им может понадобиться Оппенгеймер

Журналист Скотт Максвелл в статье на портале Daily Faceoff прокомментировал игру «Торонто Мэйпл Лифс» в последних матчах нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Лифс» сейчас настолько нестабильны, что им может понадобиться Роберт Оппенгеймер (один из создателей ядерного оружия. — Прим. «Чемпионата»), чтобы справиться с ситуацией. Фанаты вот-вот потребуют замены Шелдона Кифа, и, похоже, уже есть недовольство тем, что Брэд Треливинг пассивно подходит к дедлайну, а некоторые даже готовы расторгнуть контракт с Брэнданом Шэнаханом (президент «Торонто». — Прим. «Чемпионата»). Но когда в «лифленде» не было нервотрёпки? Остон Мэттьюс, по крайней мере, вернулся к своей игре, так что это весело», — написано в статье.

«Торонто» потерпел пять поражений в последних семи матчах и с 54 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.