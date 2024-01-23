Капризов: психовал, когда забить не получалось, а нужно наслаждаться хоккеем

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что поменял своё отношение к периоду, когда не получается забросить шайбу.

«Психовал, когда забить не получалось, а нужно наслаждаться хоккеем. Понятно, не всегда получается забивать, но нужно уметь справляться с такими ситуациями. Ты можешь 20 матчей сыграть — 25 голов забить, а потом в 15 играх четыре гола. Надо научиться играть стабильнее, меньше нервничать, просто стараться играть в свой лучший хоккей и не заниматься этими подсчётами», — сказал Капризов в интервью «Известиям».

Ранее пресс-служба НХЛ назвала Капризова первой звездой прошедшей игровой недели. Форвард разделил лидерство в лиге по количеству набранных очков на прошедшей неделе, отметившись пятью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в четырёх матчах. Он помог «Миннесоте» одержать три победы в четырёх матчах.