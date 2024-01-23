Грицюк уступает только одному игроку-новичку в истории СКА по серии с набранными очками

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Арсений Грицюк не набрал баллов в игре и закончил свою серию с набранными очками на отметке в девять матчей. В этих встречах Арсений записал на свой счёт 13 (5+8) очков. Данная серия — вторая по продолжительности для новичков СКА. На первом месте находится Илья Ковальчук, который в сезоне-2012/2013 набирал баллы за результативность в 11 матчах подряд.

Всего в нынешнем сезоне 22-летний Грицюк сыграл 36 встреч, в которых забросил 16 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 27 очков. СКА, набрав 73 очка, находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече подопечные Романа Ротенберга сыграют дома с «Барысом» 24 января.