Доминик Гашек извинился за участие в открытии матча НХЛ и назвал это «огромной ошибкой»

58-летний чешский бывший голкипер Доминик Гашек извинился за своё участие в церемонии открытия матча «Баффало Сэйбрз» с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0).

«Я считаю участие в открытии матча своей огромной ошибкой. Настоящим я хочу извиниться перед всеми, кто меня поддерживает, а также прошу прощения у всех тех, кого я разочаровал своими действиями. Мне очень трудно оправдать свою личную неудачу. Я постараюсь исправить всё. Сейчас я могу вам обещать, что подобная ситуация больше не повторится», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что лига позволяет российским игрокам выступать, считая это рекламой спецоперации России на Украине.