Нападающий «Спартака» Филин рассказал, по какой части своей карьеры он скучает

Форвард «Спартака» Егор Филин рассказал, что больше всего скучает по детской школе «Дизель» в Пензе, когда он играл вместе с вратарём «Каролины Харрикейнз» Петром Кочетковым.

«По детской школе скучаю больше всего. Последний сезон, по-моему, 2014/2015… Был хороший сезон, заняли второе место по Поволжью. Вспоминаю наш отличный коллектив, много ребят играет на высшем уровне сейчас. Был шанс в финале поиграть, но мы проиграли „Ак Барсу“, не хватило трёх очков нам. Я в том сезоне 150 очков набрал за 50 игр (улыбается). Тогда всё получалось, классные партнёры, последний год детской школы. Когда встречаемся с Кочетковым, часто вспоминаем то время», — сказал Филин в интервью Legalbet.

«Спартак», набрав 70 очков в 55 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» (76) на шесть очков и проведя на две игры больше. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют в столичном дерби с «Динамо». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» сегодня, 23 января, и начнётся в 19:30 мск.