Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Спартака» Филин рассказал, по какой части своей карьеры он скучает

Нападающий «Спартака» Филин рассказал, по какой части своей карьеры он скучает
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Спартака» Егор Филин рассказал, что больше всего скучает по детской школе «Дизель» в Пензе, когда он играл вместе с вратарём «Каролины Харрикейнз» Петром Кочетковым.

«По детской школе скучаю больше всего. Последний сезон, по-моему, 2014/2015… Был хороший сезон, заняли второе место по Поволжью. Вспоминаю наш отличный коллектив, много ребят играет на высшем уровне сейчас. Был шанс в финале поиграть, но мы проиграли „Ак Барсу“, не хватило трёх очков нам. Я в том сезоне 150 очков набрал за 50 игр (улыбается). Тогда всё получалось, классные партнёры, последний год детской школы. Когда встречаемся с Кочетковым, часто вспоминаем то время», — сказал Филин в интервью Legalbet.

«Спартак», набрав 70 очков в 55 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» (76) на шесть очков и проведя на две игры больше. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют в столичном дерби с «Динамо». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» сегодня, 23 января, и начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
Ковалёв: ребята в «Спартаке» должны брать ответственность за команду и решать эпизоды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android