«Амур» проведёт матч памяти Дмитрия Тарасова

Пресс-служба хабаровского «Амура» заявила, что завтрашняя игра КХЛ с «Салаватом Юлаевым» будет матчем памяти Дмитрия Тарасова, который умер 14 июня 2023 года. Встреча состоится 24 января и начнётся в 12:00 мск.

Сообщается, что перед игрой будет символическое вбрасывание и презентация именного вымпела.

Дмитрию было 44 года. Хоккеист — уроженец Хабаровска, он играл за «Амур» с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год. В хабаровском клубе нападающий и завершил профессиональную карьеру. Тарасов — лидер «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева».

17 июня «Амур» вывел из обращения 14-й номер умершего экс-форварда команды Дмитрия Тарасова.