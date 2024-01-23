«Ак Барс» проведёт четыре матча в феврале на арене вместимостью 3345 зрителей

«Ак Барс» официально объявил о переносе четырёх домашних матчей в феврале в другой дворец спорта в связи с проведением в «Татнефть Арене» Фиджитал Игр. Как сообщает пресс-служба казанцев, матчи смогут посетить только владельцы абонементов — открытая продажа билетов осуществляться не будет.

На арене, вместимость которой составляет 3 345 зрителей, пройдут матчи с «Металлургом» (15 февраля), «Локомотивом» (21 февраля), «Амуром» (24 февраля) и «Адмиралом» (26 февраля).

После 53 матчей «Ак Барс» набрал 64 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В последней игре казанский клуб на своей площадке одолел московский «Спартак» по буллитам со счётом 4:3. В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» 24 января.