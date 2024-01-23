Защитник СКА рассказал об отменённой шайбе минского «Динамо» после рикошета от его клюшки

Защитник СКА Артём Сергеев рассказал, что причиной поражения от минского «Динамо» (1:2 ОТ) была нехватка энергии и поделился эмоциями после курьёзного гола, который был забит соперником после рикошета от его клюшки. Этот гол в овертайме был отменён из-за офсайда, предшествовавшего заброшенной шайбе.

«Второй период полностью проиграли. И действия спецбригад. Сами не забили в меньшинстве, в овертайме пропустили за несколько секунд до сирены в меньшинстве. В третьем периоде только сыграли хорошо, гол забили — импульс пошёл. А так энергии у нас было маловато.

В овертайме шайба от моей клюшки отскочила в ворота СКА, какие были чувства? Не самые лучшие. Хорошо, что был офсайд. Успел сначала огорчиться, а потом порадоваться», — цитирует Сергеева «РБ Спорт».

Победу минчанам на последней секунде овертайма принёс нападающий Сэм Энас, реализовавший большинство. Минское «Динамо», набрав 53 очка в 53 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА (73) – на третьей строчке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.