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Известный адвокат оценил нападение на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева

Известный адвокат оценил нападение на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева
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Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал нападение на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева. На улице Нижнекамска на специалиста напали трое молодых людей, один из которых ударил Леонтьева по голове. 17-летний подросток уже был задержан полицией.

«Во-первых, всё будет зависеть от степени тяжести вреда, причинённого здоровью, а это будет установлено в результате экспертизы. Всё зависит от того, какие были последствия от этого удара. Во-вторых, нужно будет установить истинные цели человека, который этот удар нанёс. Например, было ли это по причине личной неприязни или, например, из хулиганских побуждений. Либо он, может, хотел завладеть каким-то имуществом Леонтьева.

Все эти случаи разного характера, поэтому необходимо узнать мотив этого подростка и от этого будет зависеть возможная статья и возможное наказание в случае установления вины. Если всё было именно так, как говорит этот парень и был причинен только легкий вред здоровью, а не средний или тяжкий, то лишения свободы не будет», — цитирует Жорина «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне подопечные Олега Леонтьева набрали 55 очков в 55 матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В ближайшем матче, который состоится 24 января, «Нефтехимик» на домашнем льду примет нижегородское «Торпедо».

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