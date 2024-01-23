Известный адвокат оценил нападение на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева

Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал нападение на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева. На улице Нижнекамска на специалиста напали трое молодых людей, один из которых ударил Леонтьева по голове. 17-летний подросток уже был задержан полицией.

«Во-первых, всё будет зависеть от степени тяжести вреда, причинённого здоровью, а это будет установлено в результате экспертизы. Всё зависит от того, какие были последствия от этого удара. Во-вторых, нужно будет установить истинные цели человека, который этот удар нанёс. Например, было ли это по причине личной неприязни или, например, из хулиганских побуждений. Либо он, может, хотел завладеть каким-то имуществом Леонтьева.

Все эти случаи разного характера, поэтому необходимо узнать мотив этого подростка и от этого будет зависеть возможная статья и возможное наказание в случае установления вины. Если всё было именно так, как говорит этот парень и был причинен только легкий вред здоровью, а не средний или тяжкий, то лишения свободы не будет», — цитирует Жорина «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне подопечные Олега Леонтьева набрали 55 очков в 55 матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В ближайшем матче, который состоится 24 января, «Нефтехимик» на домашнем льду примет нижегородское «Торпедо».