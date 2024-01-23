«Спартак» забил четыре гола в ворота «Динамо» в первом периоде, у Цыплакова дубль

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого периода счёт 4:1 в пользу красно-белых.

«Спартак» забил четыре гола в первом периоде. Дублем отметился нападающий красно-белых Максим Цыплаков, один гол форвард забил в меньшинстве. Ещё по голу забили Шейн Принс и Михал Чайковски. Единственную шайбу в составе московского «Динамо» забросил Дмитрий Рашевский с передач Джордана Уила и Никиты Гусева. Причём «динамовцы» открыли счёт уже на 55-й секунде матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что «Спартак» играет без ряда лидеров. В частности матч пропускают нападающие первой тройки Павел Порядин и второй бомбардир КХЛ Николай Голдобин.