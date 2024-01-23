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«Спартак» забил четыре гола в ворота «Динамо» в первом периоде, у Цыплакова дубль

«Спартак» забил четыре гола в ворота «Динамо» в первом периоде, у Цыплакова дубль
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого периода счёт 4:1 в пользу красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й период
1 : 6
Спартак
Москва
1:0 Рашевский (Уил, Гусев) – 00:55 (5x5)     1:1 Принс (Чезганов) – 02:02 (5x5)     1:2 Цыплаков – 05:32 (4x5)     1:3 Чайковски (Беляев, Рубцов) – 09:28 (5x5)     1:4 Цыплаков (Чайковски) – 11:52 (5x5)     1:5 Цыплаков (Бурмистров, Беляев) – 23:03 (5x5)     1:6 Цыплаков (Чайковски, Бурмистров) – 26:58 (4x5)    

«Спартак» забил четыре гола в первом периоде. Дублем отметился нападающий красно-белых Максим Цыплаков, один гол форвард забил в меньшинстве. Ещё по голу забили Шейн Принс и Михал Чайковски. Единственную шайбу в составе московского «Динамо» забросил Дмитрий Рашевский с передач Джордана Уила и Никиты Гусева. Причём «динамовцы» открыли счёт уже на 55-й секунде матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что «Спартак» играет без ряда лидеров. В частности матч пропускают нападающие первой тройки Павел Порядин и второй бомбардир КХЛ Николай Голдобин.

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