Максим Цыплаков оформил хет-трик в дерби с «Динамо» за 23 минуты со старта матча

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Идёт второй период — счёт 5:1 в пользу красно-белых.
Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков оформил хет-трик. На это форварду потребовалось лишь 23 минуты и 3 секунды со старта матча. Цыплаков в текущем сезоне забросил уже 28 шайб и опередил нападающего «Северстали» Кирилла Пилипенко в борьбе за третью строчку в списке снайперов сезона.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что «Спартак» играет без ряда лидеров. В частности матч пропускают нападающие первой тройки Павел Порядин и второй бомбардир КХЛ Николай Голдобин.
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