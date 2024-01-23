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Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Фицджеральд продлил контракт с клубом

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Фицджеральд продлил контракт с клубом
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Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджеральд продлил контракт с клубом. Как сообщает пресс-служба «Дэвилз», со специалистом подписано долгосрочное соглашение.

В клубе так же объявили, что Фицджеральд займётся совмещением постов президента по хоккейным операциям и генерального менеджера. Ранее функционер занимал должность исполнительного вице-президента и генерального менеджера.

Фицджеральд был назначен генменеджером «Нью-Джерси» 9 июля 2020 года. «Дэвилз» пробились во второй раунд плей-офф в прошлом сезоне-2022/2023, где уступили «Каролине» в пяти матчах. Так же «Нью-Джерси» в прошлом сезоне установили рекорд франшизы по числу побед (52) и очков (112) в отдельно взятом сезоне.

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