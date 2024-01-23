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Три очка Юрчо и Буше помогли «Авангарду» одержать уверенную победу над «Северсталью»

Три очка Юрчо и Буше помогли «Авангарду» одержать уверенную победу над «Северсталью»
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Авангардом». Уверенную победу в матче одержали омичи со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 6
Авангард
Омск
1:0 Подшивалов (Моисеев) – 02:18 (5x5)     1:1 Игумнов (Чистяков, Юрчо) – 15:07 (5x5)     1:2 Юрчо (Шарипзянов, Буше) – 27:09 (5x5)     1:3 Буше – 39:16     1:4 Спунер (Юрчо, Буше) – 43:28 (5x5)     1:5 Прохоркин – 48:20 (5x5)     2:5 Абросимов (Лишка, Коростелёв) – 55:34 (5x5)     2:6 Пьянов (Холодилин, Мартынов) – 57:35 (5x5)    

Счёт в матче уже на третьей минуте открыл хоккеист «Северстали» Иван Подшивалов. «Авангард» ответил пятью заброшенными шайбами подряд. Голом и двумя результативными передачами отметился словацкий нападающий омичей Томаш Юрчо. Отметим очередную заброшенную шайбу лучшего снайпера текущего сезона КХЛ Рида Буше, который реализовал штрафной бросок в концовке второго периода. В концовке матча команды обменялись голами.

«Авангард» во второй раз в сезоне обыграл «Северсталь». В матче в Омске 14 ноября «Авангард» победил со счётом 5:4 в овертайме.

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