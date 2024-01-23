Три очка Юрчо и Буше помогли «Авангарду» одержать уверенную победу над «Северсталью»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Авангардом». Уверенную победу в матче одержали омичи со счётом 6:2.
Счёт в матче уже на третьей минуте открыл хоккеист «Северстали» Иван Подшивалов. «Авангард» ответил пятью заброшенными шайбами подряд. Голом и двумя результативными передачами отметился словацкий нападающий омичей Томаш Юрчо. Отметим очередную заброшенную шайбу лучшего снайпера текущего сезона КХЛ Рида Буше, который реализовал штрафной бросок в концовке второго периода. В концовке матча команды обменялись голами.
«Авангард» во второй раз в сезоне обыграл «Северсталь». В матче в Омске 14 ноября «Авангард» победил со счётом 5:4 в овертайме.
- 23 января 2024
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