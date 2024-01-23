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«Спартак» стал четвёртым участником плей-офф КХЛ текущего сезона-2023/2024

«Спартак» стал четвёртым участником плей-офф КХЛ текущего сезона-2023/2024
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Матч завершился уверенной победой красно-белых со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 6
Спартак
Москва
1:0 Рашевский (Уил, Гусев) – 00:55 (5x5)     1:1 Принс (Чезганов) – 02:02 (5x5)     1:2 Цыплаков – 05:32 (4x5)     1:3 Чайковски (Беляев, Рубцов) – 09:28 (5x5)     1:4 Цыплаков (Чайковски) – 11:52 (5x5)     1:5 Цыплаков (Бурмистров, Беляев) – 23:03 (5x5)     1:6 Цыплаков (Чайковски, Бурмистров) – 26:58 (4x5)     2:6 Ожиганов (Ильенко) – 42:30 (5x5)     3:6 Мартынов (Римашевский) – 56:40 (5x5)    

Благодаря этой победе «Спартак» забронировал себе участие в плей-офф текущего сезона. Красно-белые стали четвёртым участником Кубка Гагарина сезна-2023/2024. Первыми тремя стали ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и санктпетербургский СКА.

После 56 матчей текущего регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» набрал 72 очка и на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции. Занимающий девятое место «Витязь» с 41 очком уже никак не сможет обогнать красно-белых.

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