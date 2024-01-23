«Спартак» стал четвёртым участником плей-офф КХЛ текущего сезона-2023/2024

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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Матч завершился уверенной победой красно-белых со счётом 6:3.

Благодаря этой победе «Спартак» забронировал себе участие в плей-офф текущего сезона. Красно-белые стали четвёртым участником Кубка Гагарина сезна-2023/2024. Первыми тремя стали ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и санктпетербургский СКА.

После 56 матчей текущего регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» набрал 72 очка и на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции. Занимающий девятое место «Витязь» с 41 очком уже никак не сможет обогнать красно-белых.