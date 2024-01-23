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Главный тренер «Спартака» прокомментировал яркую победу над московским «Динамо»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал яркую победу над московским «Динамо»
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Главный тренер «Спартак» Алексей Жамнов оценил уверенную победу в матче с московским «Динамо» (6:3).

«Ребята – молодцы. Ясно, что небольшие изменения произошли перед игрой. Ребята приболели. Конечно, рады тому, что молодые влились и сыграли достойно. А так в целом ребята молодцы. Можно и так сказать, что сегодня залетело то, что не залетало раньше. Сегодня в принципе понравилось, что был единый кулак. Все прекрасно понимали ситуацию. Ещё раз повторюсь, что много ребят травмировано, поэтому настраивались на тяжёлую игру, и в принципе она такой и была, несмотря на такой счёт.

Третий период? Знаете, мы не старались играть в откат, но всё равно какая-то концентрация чуть теряется, когда ведёшь с таким счётом. Пытались ребят настраивать, но не было такого давления с нашей стороны, которое было в первые 40 минут. Но ещё раз скажу, что мне понравилось, какой сегодня была команда», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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