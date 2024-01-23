Жамнов высказался о ситуации с получившими травмы голкипером Рыбаром и защитником Кином

Главный тренер «Спартак» Алексей Жамнов оценил травмы голкипера Патрика Рыбара и защитника Джоуи Кина, полученные в матче с московским «Динамо» (6:3). В матче также не приняли участие лидеры Павел Порядин и Николай Голдобин.

«Как себя чувствует Рыбар? Ясно, что не очень, раз ушёл, но конкретно я пока ничего не берусь говорить, как по нему, так и по Кину. Завтра будет обследование, и после него уже всё будет понятно.

Порядин сегодня не сыграл? Микротравма, он второй матч уже не играл. Голдобин и Вишневский заболели. Надеемся, что в ближайшее время они выздоровеют», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Благодаря этой победе красно-белые стали четвёртым участником плей-офф текущего сезона-2023/2024.