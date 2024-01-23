«Ну, не смешите!» Жамнов – про слухи об интересе к Цыплакову от огромного числа клубов НХЛ

Главный тренер «Спартак» Алексей Жамнов заявил, что слухи об интересе многих клубов НХЛ к нападающему Максиму Цыплакову его смешат и не соответствуют действительности. Форвард стал автором покера в ворота московского «Динамо» (6:3).

«Покер сегодня и сильная игра Цыплакова в сезоне? Максим повзрослел. Я знал его сильные и слабые стороны. Мы старались это исключить. Но в основном это его заслуга. Он делает то, что должен делать. Мы за него рады, потому что для него это первый хет-трик и первый покер в КХЛ. Для любого хоккеиста это большое достижение.

Могла ли Цыплакова дополнительно стимулировать информация в СМИ о серьёзном интересе к нему со стороны клубов НХЛ? А вы это у него спросите, я-то не могу вам сказать. Но просто я не знаю, чтобы 16 клубов его хотели, о чём вы пишите в газетах. Мне это чуть-чуть интересно про 16 клубов. Знаете, есть игроки, которых 3-4 клуба хотят драфтовать в первом раунде, но, чтобы за одного игрока 16 клубов боролись… Ну вы не смешите меня, пожалуйста», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.