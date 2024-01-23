Козырев — о поражении от «Авангарда»: не шли передачи, было много брака

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев объяснил причины домашнего поражения от «Авангарда» большим количеством брака в передачах и отсутствием фирменной комбинационной игры череповчан.

«Мы сегодня уступили в том, что игра, которую мы показываем — комбинационная — у нас не получилась. Это связано с тем, что было много брака. Не шли передачи, было много неточностей. В связи с этим нам не удалось контролировать игру, контролировать шайбу», — цитирует Козырева пресс-служба череповецкого клуба.

«Авангард» во второй раз в сезоне обыграл «Северсталь». В матче в Омске 14 ноября «Авангард» победил со счётом 5:4 в овертайме. В следующем матче «Северсталь» сыграет на домашнем льду с «Сибирью» 26 января.