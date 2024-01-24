Форвард «Спартака» Принс назвал самого эффективного нападающего КХЛ

Нападающий «Спартака» Шейн Принс высказался об игре своего одноклубника Максима Цыплакова в матче Континентальной хоккейной лиги с «Динамо».

«С прошлого сезона я уже видел, что у него отличное будущее. У него большое тело, он показывает хорошее катание, у него хороший бросок. Он очень эффективный игрок, самый эффективный в лиге», – приводит слова Принса ТАСС.

Напомним, московский «Спартак» во вторник одержал победу над «Динамо» в дерби со счетом 6:3, обеспечив себе выход в плей-офф. Цыплаков в том матче отметился четырьмя заброшенными шайбами.

Благодаря этой победе «Спартак» забронировал себе место в плей-офф текущего сезона. Красно-белые стали четвёртыми участниками Кубка Гагарина сезна-2023/2024. Первые три: ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и санкт-петербургский СКА.

В нынешнем сезоне у 25-летнего форварда «Спартака» Цыплакова во всех турнирах 54 матча, в которых он набрал 41 результативное очко по системе гол + пас: 29 шайб и 12 ассистов.