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Форвард «Спартака» Принс назвал самого эффективного нападающего КХЛ

Форвард «Спартака» Принс назвал самого эффективного нападающего КХЛ
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Нападающий «Спартака» Шейн Принс высказался об игре своего одноклубника Максима Цыплакова в матче Континентальной хоккейной лиги с «Динамо».

«С прошлого сезона я уже видел, что у него отличное будущее. У него большое тело, он показывает хорошее катание, у него хороший бросок. Он очень эффективный игрок, самый эффективный в лиге», – приводит слова Принса ТАСС.

Напомним, московский «Спартак» во вторник одержал победу над «Динамо» в дерби со счетом 6:3, обеспечив себе выход в плей-офф. Цыплаков в том матче отметился четырьмя заброшенными шайбами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Спартак
Москва
1:0 Муранов – 08:49 (4x5)     2:0 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 16:51 (5x4)     3:0 Рашевский (О'Делл) – 21:25 (5x5)     3:1 Усманов (Заседа) – 21:55 (5x5)     3:2 Порядин (Локтионов) – 34:46 (4x5)     4:2 Джиошвили (Рашевский, Пыленков) – 35:41 (5x5)     4:3 Принс (Локтионов, Цыплаков) – 50:13 (5x5)     5:3 Петухов (Римашевский) – 56:05 (5x5)     6:3 Петухов (Римашевский, Миронов) – 58:36 (en)    

Благодаря этой победе «Спартак» забронировал себе место в плей-офф текущего сезона. Красно-белые стали четвёртыми участниками Кубка Гагарина сезна-2023/2024. Первые три: ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и санкт-петербургский СКА.

В нынешнем сезоне у 25-летнего форварда «Спартака» Цыплакова во всех турнирах 54 матча, в которых он набрал 41 результативное очко по системе гол + пас: 29 шайб и 12 ассистов.

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