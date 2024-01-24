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Голкипер «Филадельфии» Картер Харт получил бессрочный отпуск по личным причинам

Голкипер «Филадельфии» Картер Харт получил бессрочный отпуск по личным причинам
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер сообщил о том, что вратарь команды Картер Харт не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за проблем личного характера.

«Картер Харт запросил и получил бессрочный отпуск по личным причинам. В настоящее время клуб не будет давать дальнейших комментариев», — приводит слова Бриера пресс-служба «Флайерз».

В нынешнем сезоне 25-летний Харт сыграл в 26 матчах за «Филадельфию», в которых отражал в среднем 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,80. Канадец проводит свой шестой сезон в команды из Пенсильвании.

На данный момент «лётчики» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своём активе 56 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье) – 01:46     0:2 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 18:45     0:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 22:24 (pp)     1:3 Аткинсон (Фараби, Уокер) – 29:56     2:3 Драйсдейл (Фрост, Аткинсон) – 34:04 (pp)     2:4 Эйссимонт (Кучеров, Хедман) – 37:42 (pp)     3:4 Йорк (Фрост) – 40:42     3:5 Хагель (Чирелли, де Хаан) – 59:00     3:6 Кучеров (Чирелли, Пербикс) – 59:49    
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