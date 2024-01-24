Голкипер «Филадельфии» Картер Харт получил бессрочный отпуск по личным причинам

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер сообщил о том, что вратарь команды Картер Харт не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за проблем личного характера.

«Картер Харт запросил и получил бессрочный отпуск по личным причинам. В настоящее время клуб не будет давать дальнейших комментариев», — приводит слова Бриера пресс-служба «Флайерз».

В нынешнем сезоне 25-летний Харт сыграл в 26 матчах за «Филадельфию», в которых отражал в среднем 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,80. Канадец проводит свой шестой сезон в команды из Пенсильвании.

На данный момент «лётчики» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своём активе 56 очков.