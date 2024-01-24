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Хет-трик Кучерова и 29 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Филадельфией»

Хет-трик Кучерова и 29 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Филадельфией»
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В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6).

Российский форвард гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече хет-триком и результативной передачей. Его соотечественник и партнёр по команде Андрей Василевский отразил 29 бросков.

Также в составе победителей шайбами отметились Брейден Пойнт, Майки Эйссимонт и Брэндон Хагель.

В составе «Филадельфии» голы забили Кэм Аткинсон, Джейми Драйсдейл и Кэм Йорк.

«Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции.

«Флайерз» потерпели третье поражение кряду, остались с 56 очками и идут четвёртыми на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье) – 01:46     0:2 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 18:45     0:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 22:24 (pp)     1:3 Аткинсон (Фараби, Уокер) – 29:56     2:3 Драйсдейл (Фрост, Аткинсон) – 34:04 (pp)     2:4 Эйссимонт (Кучеров, Хедман) – 37:42 (pp)     3:4 Йорк (Фрост) – 40:42     3:5 Хагель (Чирелли, де Хаан) – 59:00     3:6 Кучеров (Чирелли, Пербикс) – 59:49    
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