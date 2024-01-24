Хет-трик Кучерова и 29 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Филадельфией»

В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6).

Российский форвард гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече хет-триком и результативной передачей. Его соотечественник и партнёр по команде Андрей Василевский отразил 29 бросков.

Также в составе победителей шайбами отметились Брейден Пойнт, Майки Эйссимонт и Брэндон Хагель.

В составе «Филадельфии» голы забили Кэм Аткинсон, Джейми Драйсдейл и Кэм Йорк.

«Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции.

«Флайерз» потерпели третье поражение кряду, остались с 56 очками и идут четвёртыми на Востоке.