Гол Ивана Барбашёва помог «Вегасу» одержать победу над «Айлендерс»

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Сегодня, 24 января, «Вегас Голден Найтс» обыграл в гостях «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Шелдон Ремпал, Николя Руа, а также российский нападающий Иван Барбашёв.

За «Айлендерс» голами отличились Брок Нельсон и Жан-Габриэль Пажо. Ворота команды защищал российский голкипер Илья Сорокин, совершивший 24 сейва (88,89%).

После 48 матчей «Вегас» занимает 5-е место в Западной конференции с 62 очками. «Айлендерс» расположился на 10-й строчке Восточной конференции, набрав 51 очко в 47 играх.

Следующий матч «Вегас» проведёт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Айлендерс» сыграет с «Монреаль Канадиенс».